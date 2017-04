திருவாரூரில் மறியல் போராட்டம்... தஞ்சை - காரைக்கால் ரயிலை மறித்தனர் விவசாயிகள்!

திருவாரூர் அருகே பயணிகள் ரயிலை மறித்து விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ரயிலை மறித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Strike in Tamilnadu at the leadership of DMK, Opponent parties has paryicipated. In Thiruvarur Farmers blockaded passenger rail.