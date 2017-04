திருப்பூரிலும் போராட்டம்: 4 லட்சம் பின்னலாடை நிறுவனங்கள் மூடல்!

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக திருப்பூரில் பின்னலாடை உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

At the leadership of DMK Strike happens in Tamilnadu for supporting farmers. In Thirupur arround 4 lakhs Knitwear companies has been closed for supporting farmers.