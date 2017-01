வாயில் எலியை கவ்வியப்படி விவசாயிகள் அரை நிர்வாணப் பேரணி.. அடுத்து பாம்புக்கறி போராட்டம்!

வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க வலியுறுத்தி திருச்சியில் விவசாயிகள் மீண்டும் எலிக்கறி சாப்பிடும் போராட்டம் நடத்தினர். அரை நிர்வாணமாக திருச்சி ஜங்ஷனில் இருந்து ரயில் நிலையம் வரை

English summary

In Trichy farmers conducts rat meat eating protest for demanding Compensation for farmers affected by drought stress. From Trichy Junction to Railway station they did rally with semi-nude by keeping rat in their mouth.