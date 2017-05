கடனை திருப்பி தராத தோழி.. நெருக்கடியால் மனமுடைந்த வியாபாரி குடும்பத்துடன் தற்கொலை.. உறவினர்கள் கதறல்

ஸ்ரீரங்கம் அருகே தோழிக்கு கடன் வாங்கி கொடுத்த வியாபாரி பணத்தை திருப்பி தராததால் குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

English summary

In Trichy srirangam a seller commit suicide with family. After a woman friend not returning one crore money. The woman have been arrested by the police.