11 வருடங்களுக்குப் பிறகு உசிலம்பட்டியில் நடந்த கோலாகல ஜல்லிக்கட்டு -வீடியோ

மதுரையை அடுத்துள்ள உசிலம்பட்டியில் கடந்த 11 ஆண்டுகளாக ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படவில்லை. அங்கு 11 வருடங்கள் கழித்து ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்பட்டதால் மக்களும் காளைபிடி வீரர்களும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Mdurai Usilampatti, after 11 years, Jallikattu conducted. In this 700 ox and 650 players participated with utmost happiness.