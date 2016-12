இறுகுகிறது கிடுக்குப்பிடி விசாரணை... ராம்மோகன் ராவ் மகன் விவேக்கிற்கு சம்மன்

தமிழக முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ராம்மோகன் ராவ் மகன் விவேக் நேரில் ஆஜராக வருமானவரித் துறை சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

Income Tax authorities have issued summon today to Vivek, who is son Rammohan Rao.