ஐடி ரெய்டுக்குள்ளான "சித்தி" அலுவலகத்தில் முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல்... "நாட்டாமை"யிடம் விசாரணை

நடிகை ராதிகாவின் ராடன் அலுவலகத்தில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் நேற்று சோதனை மேற்கொண்டனர். அங்கிருந்த ஆவணங்களை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனர் சரத்குமாரிடமும் மீண்டும் விசாரணை நடந்தது.

English summary

Income tax investigation wing has done searches in Radaan Media works and captured some important documents. They also searched in Kottivakkam house and enquired about documents captured in Radaan.