தினகரன் கோஷ்டி அலறல்... சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் சகிதம் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் ஐடி சோதனை!

வருமான வரித்துறையினர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீடு, அலுவலகம், சொந்த ஊரில் உள்ள வீடு ஆகிய இடங்களில் அதிரடி சோதனையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனால் தினகரன் தரப்பு அதிர்ச்சியில் உள்ளது.

English summary

Income Tax department officials raid in Minister Vijaya baskar's house and even in his native place. Raid extents in Sarathkumar and Mp Sitlapakkam Rajendran house too.