வருமான வரித்துறை அதிரடி... கார்த்தி சிதம்பரத்தின் மீது 4 பிரிவின் கீழ் வழக்கு - வீடியோ

முன்னாள் அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் வீட்டில் நேற்று வருமான வரித்துறையினர் சோதனை செய்தனர். அப்போது சிக்கிய முக்கிய ஆவணங்களின் அடிப்படையில் கார்த்தி சிதம்பரத்தின் மீது 4 முக்கிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு

English summary

Yesterday Income tax department raided in Ex. Minister P.Chidambaram's house and they registered case against Karthi Chidambaram.