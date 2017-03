சொகுசு கார்களின் உரிமையாளர்களுக்கு ஐடி நோட்டீஸ்... 6-ஆம் தேதி ஆஜராக உத்தரவு

சென்னை கிழக்குக் கடற்கரை சாலையில் பலகோடி மதிப்பிலான 10 பந்தயக் கார்களை பறிமுதல் செய்த வழக்கில் அவற்றின் உரிமையாளர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

On Sunday around 20 race cars were fastly driven on ECR Road, the police seized 10 cars. Now, IT Dept has issued notice to car owners since the cars cost many crores.