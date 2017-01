மீண்டும் வேட்டை… 10 இடங்களில் வருமானவரிச் சோதனை… சிக்கப் போவது எவ்வளவு கோடியோ?

தமிழகத்தில் நின்று போயிருந்த வருமானவரிச் சோதனை வேட்டை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. 10 இடங்களில் இன்று வருமானவரித் துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Income tax officials have started raid in 10 places including ‘High Power’ company at Chennai in Tamil Nadu today.