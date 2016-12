பக்கா ஆதாரங்களுடன் ராம மோகன ராவ் வீட்டில் சிக்கிய டைரி.. கலக்கத்தில் அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள்

தமிழக தலைமைச் செயலாளராக இருந்த ராம மோகன் ராவ் வீட்டில் ரெய்டின் போது முக்கிய டைரி சிக்கியதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் விசாரணையை முடுக்கி விட்டுள்ளனர்.

Income tax officer seized a important diary in former Chief secretary Rama Mohan Rao's home while raiding. in that diary many information is there about the ministers and higher officials of TamilNadu Government.