வருமான வரித்துறை பிடியில் ராம மோகன ராவ் மகன்.. துருவி துருவி விசாரணை

தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் ராம மோகன ராவ் மகன் விவேக்கிடம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் 8 பேர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள விவேக்கின் அலுவலகத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Income tax officials doing enquiry with Vivek son of TN chief secretary.