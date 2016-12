ராமமோகன ராவ் தலைமைச் செயலக அறையில் சோதனை ஏன்? வருமான வரித்துறை விளக்கம்

தலைமைச் செயலகத்தில் முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ராம மோகன ராவ் அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்தப்பட்டது ஏன் என்பது குறித்து வருமான வரித்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.

English summary

Income tax officials explained why they made search at Rama Moahana Rao's rood at chief seceretiat.