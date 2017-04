ஆர்.கே. நகரில் விநியோகிக்க பெரும் பணம் பதுக்கல் - எம்எல்ஏ ஹாஸ்டலிலும் அதிரடி ரெய்டு!

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் விநியோகிக்க பணம் பதுக்கப்பட்டுள்ளதாக எழுந்த புகாரின் பேரில் சென்னையில் உள்ள எம்எல்ஏ ஹாஸ்டலில் ஐடி ரெய்டு நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Income tax investigation wing officials on Wednesday launched searches on the premises of MLA hostels at Chepauk in Chennai.