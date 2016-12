ரூ.5 கோடி வருமானத்தை மறைத்ததாக ராம மோகன ராவின் மகன் விவேக் ஒப்புதல் !

ரூ.5 கோடி வருமானத்தை மறைத்ததாக ராம மோகன் ராவ் மகன் விவேக் ஒப்புதல் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Wednesday, December 21, 2016, 19:14 [IST]

English summary

Rama Mohan rao son Viveke's home large quantity of Jewelry were seized. the result is 2kg of gold is seized.