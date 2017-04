ராதிகாவின் ராடான் மீடியா நிறுவனத்தில் ஐடி ரெய்டு

ராதிகாவிற்கு சொந்தமான ராடான் மீடியா நிறுவனத்தில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 14:42 [IST]

English summary

Income Tax raid at Sarathkumar wife Rathika office at Radaan Media in T.Nagar, Chennai.