கோவையில் தங்க நகை வியாபாரி வீடு, கடைகளில் ஐடி ரெய்டு.. முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கின!

கோவையில் பிரபல தங்க நகை வியாபாரி அலுவலகம் மற்றும் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். இதிர்ல முக்கிய ஆவணங்கள் பல கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Income tax officers were raiding in Coimbatore popular gold jewelry shop and the dealers home. In this raid number of important documents were seized by the income tax department.