காளீஸ்வரி குரூப் நிறுவனங்களில் வருமானவரித்துறையினர் அதிரடி ரெய்டு- வீடியோ

தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரி, அரசியல்வாதிகள் என குறிவைத்து வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வந்தனர். தற்போது காளீஸ்வரி எண்ணெய் நிறுவனத்தில் வருமான வரி சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kaleewari a leading oil refinery company raided from this morning and sources said improper IT submission is the cause for the raid.