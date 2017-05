ப.சிதம்பரம் வீட்டில் அதிரடி சோதனைக்கு காரணம் என்ன? - வீடியோ

சென்னையில் உள்ள முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடியாக சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இது அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.

English summary

Income Tax department raided in EX. Finance minister P. Chidambaram's house and it is done for political reasons said critics.