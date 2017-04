சரத்குமார் மனைவி ராதிகாவின் அலுவலகத்தையும் சோதனையிடும் வருமானவரித்துறை - வீடியோ

சரத்குமாரின் வீட்டில் வருமானவரித்துறையினர் சோதனை செய்தனர். இன்று அவரது மனைவி ராதிகா அலுவலகத்திலும் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Sarath kumar's wife Radhika office, Radaan media works also in the control of Income tax. Income tax officials raided in Radhika's office.