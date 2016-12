ராமமோகன் ராவ் வீடு ரெய்டு.. மத்திய அரசின் விளக்கம் தேவை.. திருமாவளவன்

தலைமைச் செயலாளர் ராமமோகன் ராவ் வீட்டில் வருமானவரிச் சோதனை நடைபெறுவது குறித்து மத்திய அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

VCK leader Thol. Thirumavalavan seeks explanation from Union government about income tax raid in Rammohan Rao’s House.