கர்நாடகாவில் பாஜக எம்.பி வீட்டில் ஐடி ரெய்டு.. நெடுவாசல் ஹைட்ரோகார்பன் திட்ட பின்னணியில் உள்ளவர்

நெடுவாசல் ஹைட்ரோகார்பன் திட்ட ஒப்பந்த நிறுவனமான ஜெம் லேபாரட்டரீஸ் நிறுவனத்தின் பங்குதாரரான முன்னாள் அமைச்சரும்பாஜகவின் லோக்சபா எம்பியுமான சித்தேஷ்வராவின் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி

English summary

Officials of the Income Tax department raided residence and properties belonging to BJP MP G M Siddeshwara in Chitradurga