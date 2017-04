ஆர்.கே.நகரில் மதுசூதனனுக்கு ஆதரவு பெருகுகிறது... இதுவரை 4 சுயேச்சைகள் ஆதரவு

ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் சுயேச்சை வேட்பாளர் கணேசன் என்பவர் அதிமுக (புரட்சிதலைவி அம்மா) வேட்பாளர் மதுசூதனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

independent candidate support to ops team in R.K.Nagar by poll