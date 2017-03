ஆர்கே.நகரில் மேள தாளத்துடன் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்த வேட்பாளர்

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த சுயேட்சை வேட்பாளர் மேளதாளத்துடன் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In RK.Nagar constituency a independent candidate was nominated today with the drums music.