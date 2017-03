இலங்கைக்கு கால நீட்டிப்புக் கூடாது.. ஐ.நா.வில் வரும் தீர்மானத்தை இந்தியா எதிர்க்க ஸ்டாலின் கோரிக்கை

இலங்கைக்கு கால நீட்டிப்பு கொடுப்பதற்காக நாளை ஐ.நா.வில் கொண்டு வரும் தீர்மானத்தை இந்தியா எதிர்க்க வேண்டும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

DMK working president M.K. Stalin writes a letter to PM Modi to not support UNO resolution for supporting Sri Lanka.