தமிழகத்தில் மீண்டும் சிங்கள படையினருக்கு ராணுவ பயிற்சி? டெல்லியில் இலங்கை கடற்படை தளபதி முகாம்!

தமிழகத்தில் சிங்கள படையினருக்கு மீண்டும் ராணுவ பயிற்சி வழங்கப்படும் என டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ள இலங்கை கடற்படை தளபதி விஜயகுணவர்த்தன நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sri Lankan Navy chief Vice Admiral Wijegunaratne hoped that training of Lankan defence personnel at the Defence Service Staff College at Wellington in Tamil Nadu will restart.