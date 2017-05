நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பொதுத் தேர்வெழுதிய திருநங்கை தாரிகா வெற்றி பெற்று சாதனை!

நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பொதுத்தேர்வு எழுதிய திருநங்கை தாரிகா பானு தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

English summary

India's first transgender completed her board exam in chennai and passed the Plus two examinations