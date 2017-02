தமிழ்ப் பெண்களைப் பாலியல் அடிமைகளாக்கி துன்புறுத்திய சிங்கள ராணுவத்தினரை கைது செய்க: திருமாவளவன்

தமிழ்ப் பெண்களைப் பாலியல் அடிமைகளாக்கி துன்புறுத்திய சிங்கள ராணுவத்தினரை கைது செய்க வேண்டும் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 23:14 [IST]

English summary

Indian Govermnet should force to punish the srilanka militrates for kept the tamil girls as a sex slaves, vck chif Thirumavalavan