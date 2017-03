மதுரையில் இருந்து டெல்லிக்கு விமான சேவை இன்று முதல் தொடக்கம்!

மதுரையில் இருந்து டெல்லிக்கு இன்று முதல் இரண்டு விமான சேவையை இண்டிகோ நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

English summary

Continuing to expand in the Southern region, IndiGo, one of India's largest low-cost carriers, today announced its entry in Madurai with the launch of two flights. Effective today, IndiGo will operate a maiden flight from Delhi to Madurai via Chennai and return Madurai to Delhi with a touchdown in Chennai.