சென்னை ஹைகோர்ட் தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றார் இந்திரா பானர்ஜி!

சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி இன்று பதவியேற்றார்.

English summary

Indir banerjeesworn as Madras High Court Chief Justice today. Indira banerjee will be the 47th Chief justice of madras high court.