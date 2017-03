ஜாமீனில் வெளியே வந்த தொழிலதிபர் சேகர் ரெட்டி மீண்டும் கைது

அமலாக்கத்துறை விசாரணையை அடுத்து சேகர் ரெட்டி உள்பட அவரது கூட்டாளிகள் 3 பேர் இன்று மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

ED on monday arrested industrialist J Shekhar Reddy and his associate and private person K Srinivasulu.