தெளிவற்ற கொள்கைகள்.. தலைவிரித்தாடும் லஞ்சம்.. தமிழகத்தை விட்டு ஆந்திராவுக்கு ஓடும் தொழிற்சாலைகள்!

தமிழக அரசிடம் நிலையான பொருளாதார கொள்கைகள் இல்லாத காரணத்தால் ஆந்திரா, கர்நாடகா என்று அண்டை மாநிலங்களுக்கு நிறைய தொழிற்சாலைகள் இடமாறிவிட்டன என்று அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

South Korean based automaker Kia Motors decided to build its factory in Andhra Pradesh, after Tamil Nadu politicians demanded bribes to let the company set up base in tamil nadu state...