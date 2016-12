ரேஷன் கார்டுக்கு வந்த சோதனை.. மேலும் ஓராண்டுக்கு உள்தாள் - தமிழக அரசு

ரேஷன் கார்டுகளில் மேலும் ஓராண்டுக்கு உள்தாள் ஒட்டப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Ration card Inner slips will be extend for next year december 31st, state government