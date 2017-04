சென்னை துறைமுகம் வந்தது ஐஎன்எஸ் போர்க்கப்பல்.. பொதுமக்கள் தினமும் பார்வையிடலாம்

சென்னை துறைமுகம் வந்துள்ள ஐஎன்எஸ் போர்க்கப்பலை பொதுமக்கள் பார்வையிட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

INS Chennai gets warm welcome by school children at port, and people can visit the ship.