டாஸ்மாக் சரக்கு பாட்டிலில் பூச்சி...குடிமகன்கள் அலறல்

டாஸ்மாக் கடையில் வாங்கிய சரக்கு பாட்டிலில் பூச்சிக் கிடந்ததால் குடிமகன்கள் அலறியடித்து ஓடினர்.

Insect found in TASMAC liquor bottle, customers shocked in Vellore

