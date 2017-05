விஜயபாஸ்கர் நண்பர் தற்கொலையை விசாரித்த இன்ஸ்பெக்டர் இளங்கோ மாற்றம்

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் நண்பர் சுப்ரமணியன் தற்கொலை வழக்கை விசாரித்த மோகனூர் இன்ஸ்பெக்டர் இளங்கோ மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

English summary

A close aide of Tamil Nadu health minister Vijay Bhaskar was found dead in Namakkal district on Monday. Salem District SP has removed investigation officer inspector Elango.