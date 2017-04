தினகரன் பணம் கொடுக்கிறார்...நாங்கள் பாசத்தைக் கொடுக்கிறோம் - ஆவேச மதுசூதனன்

ஆர்கே நகரில் பிரச்சாரம் செய்து வரும் மதுசூதனன், தினகரன் வாக்களர்களுக்கு பணம் கொடுத்து வருகிறார். நாங்கள் பாசத்தை கொடுத்து வருகிறோம் என ஆவேசமாகக் கூறினார்.

English summary

Instead of money we are giving love and affection to people. But Dinakaran giving moneyy to voters in Rk nagar said Madhusudhanan.