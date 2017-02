கருணாநிதி துணைவியார் ராஜாத்தி அம்மாள் வீடு புகுந்து "டாய் கன்"னால் மிரட்டிய பெங்களூர் திருடன்!

கருணாநிதி துணைவியார் ராஜாத்தி அம்மாள் வீடு புகுந்து பொம்மைத் துப்பாக்கியைக் காட்டி மிரட்டிய திருடன் பெங்களூரைச் சேர்ந்த நபர் என்று தெரிய வந்துள்ளது.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 21:15 [IST]

In a major security breach an armed thief allegedly broke into former Tamil Nadu Chief minister M Karunanidhi's residence. Police who apprehended the man said that he was carrying a toy gun and threatened Karunanidhi's wife Rajathi Ammal to part with valuables.