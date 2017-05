ஆட்சியை கலைக்கின்ற சூழல் எங்களால் உருவாகாது.. ஓபிஎஸ் திட்டவட்டம் !

தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் ஆட்சி எங்களால் கவிழும் சூழல் உருவாகாது என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 21:25 [IST]

Investigate Jayalalithaa's 'Mystery' Death, Says former chief minister O Pannerselvam

