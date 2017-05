விஜயபாஸ்கர் கூட்டாளி சுப்பிரமணியன் மர்ம மரணம்... விசாரணை அதிகாரியாக சத்தியமூர்த்தி நியமனம்

நாமக்கல்லைச் சேர்ந்த காண்ட்ராக்டர் சுப்பிரமணியன் தற்கொலை வழக்கு குறித்து விசாரணை நடத்த சிபிசிஐடி சார்பில் விசாரணை அதிகாரியாக டிஎஸ்பி சத்தியமூர்த்தி நியமிக்கப்பட்டார்.

English summary

CBCID has appointed DSP Satyamurthy as an investigation officer in Minister Vijayabaskar's friend Subramanian's mysterious death.