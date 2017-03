தமிழக மீனவரை சுட்டுக்கொன்றது யார் சீனர்களா?.. என்ன சொல்ல வருகிறார் தமிழிசை??

தமிழக மீனவரை சுட்டுக்கொன்றது யார் என விசாரணையில் தெரிய வரும் என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தர்ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 7:36 [IST]

English summary

Tamilnadu BJP leader Tamilisai says That investigation will find who shot and killed the Tamilnadu fishermen. Chinese construction work is taking place in the region, she said.