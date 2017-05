ப.சி.க்கு சிக்கல் ஏற்படுத்திய ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா ஓனர் யார் தெரியுமா?

ப.சிதம்பரத்திற்கு சிபிஐ ரெய்டு மூலம் தலைவலி ஏற்பட காரணமான ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனம்ஷீனா போரா கொலை வழக்கில் சிக்கிய இந்திராணி முகர்ஜிக்கு சொந்தமானது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 10:57 [IST]

English summary

The controversial INX media is belonged to Peter Mukerjea and Indrani Mekerjea.