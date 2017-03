மணிப்பூரை விட்டு சிறிது நாட்கள் தள்ளியிருக்க விரும்புகிறேன் .. இரோம் ஷர்மிளா கோவையில் பேட்டி

தேர்தல் தோல்வியில் ஏற்பட்ட வேதனையில் இருந்து மீள, சிறிது நாட்களுக்கு மணிப்பூரை விட்டு தள்ளியிருக்க விரும்பவதாக இரோம் ஷர்மிளா கூறியுள்ளார்.

English summary

Manipur's Iron Lady Irom Sharmila wants to stay outside for a few days .she met media on her arrival on her way to kerala