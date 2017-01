ஜல்லிக்கட்டு சங்கத்தினரிடம் ஓ.பி.எஸ். பேச்சு.. எந்தப் பலனும் இல்லை!

தமிழக முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஜல்லிக்கட்டு நிர்வாகிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டார். ஆனால் அது பலன் தரவில்லை.

English summary

Chief Minister O.P.Pannerselvam is having talks with jallikattu sangm representatives in order to make jallikattu possible in Aanganallur