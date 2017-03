ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் போட்டி.. சசிகலாவுக்கு உதவுகிறாரா தீபா?

சசிகலா தரப்பு அதிமுக மற்றும் திமுக ஆகிய இரு கட்சிகள் மோதுவதுதான் ஆர்.கே.நகரில் உண்மையான போட்டியாக இருக்க முடியும். தீபாவோ, ம.ந.கூவோ வாக்குகளை பிரித்தால் அது சசிகலா ஆதரவு அதிமுகவுக்கே வெற்றியை தேடி கொட

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Is Deepa indirectly helping Sasikala by contesting R.K.Nagar byelection? Political observers feels the same.