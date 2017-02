அதிமுக வரலாறு திரும்புகிறது... இந்த வாக்கெடுப்பு வெ(செ)ல்லுமா?

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசின் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு 1988ல் ஜானகி அம்மையார் முதல்வராக பதவியேற்றதும் நடந்த வாக்கெடுப்பு போலவே உள்ளது. இது சட்டப்படி செல்லுமா என பெரும்பான்மையானவர்கள் குழப்பத்தில்

English summary

TN Chief minister's Edappadi PalanisamyVote of confidence and its victory is liable?, most of the people are having this doubt as during 1988, the same situation prevailed and finally president rule came in Tamilnadu.