தடி, கல், ரப்பர் குண்டு, பாஸ்பரஸ் பவுடர், தீ வைப்பு.. இதுதான் போலீசாரின் “குறைந்தபட்ச பலபிரயோகமா”?

தடி, கல், ரப்பர் குண்டு, தீ வைப்பு என பயங்காரமாக நடுகுப்பத்தில் தாக்குதல் நடத்தியதுதான் போலீசாரின் குறைந்தபட்ச பலபிரயோகமா என்று பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 18:30 [IST]

English summary

Nadu Kuppam victims raised questions about police atrocities on them to OPS.