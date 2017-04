பன்னீரின் நிபந்தனைகள்... வாயடைத்து போன எடப்பாடி... அதிமுக இணைவதில் சிக்கல்?

ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியின் பதவி குறித்த நிபந்தனைகளால் வாயடைத்துள்ள எடப்பாடி அணி வாயடைத்து உள்ளதால் அதிமுக இணைவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

English summary

OPS demands to get high ministeries, but Edappadi team not accepting their demands. so it has high doubt whether ADMK will merge or not?