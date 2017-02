ஜெயலலிதாவின் ஆவி ஓபிஎஸ் உடம்பில் புகுந்ததா?

அம்மாவின் ஆன்மா உந்தியதால் உண்மைகளை சொல்ல வந்தேன் என்று ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்திற்கு வந்து முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜெயலலிதாவின் ஓபிஎஸ் உடம்பில் புகுந்து உண்மை

English summary

CM OPS has said that he was forced by the soul of Jayalalitha to come out and tell the truth.